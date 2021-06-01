وزير الدفاع العراقي يبحث مع رئيس اركان الجيش الأردني آفاق التعاون والتنسيق العسكري

2021/06/01 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الدفاع جمعة عناد مع رئيس اركان الجيش الأردني يوسف الحنيطيآفاق التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال التدريب والمعلومات الاستخبارية إضافة الى مسكِ الحدود المشتركة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ان الحنيطي نقل تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وتثمينه للجهود الجيش العراقي في محاربة تنظيم داعش، الى ذلك اكد رئيس اركان الجيش عبد الامير يار الله خلال لقائه نظيره الاردني اكد أهمية العلاقات المتينة التي تربط العراق بالمملكة الأردنية الهاشمية وثمن دورها في تقديم التدريبات للقوات الأمنية كما جرى البحث في تبادل الخبرات بمجال التدريب ومسك الحدود ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

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