2021/06/01 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: السنة التي مرت على الحكومة لم تكن سهلة إطلاقاًناظم: رئيس الوزراء عالج مصاعب الأسبوع الماضي بحكمة وصبرناظم: الأسبوع الماضي كان صعباً والقضية الآن قيد التحقيق في العمليات المشتركةناظم: أي قضية تذهب للتحقيق ننتظر نتائجها والسلطة القضائية هي التي تقرر ما سيحدثناظم: الحكومة تحيل كل الانتهاكات والتجاوزات بعد التحقيق فيها إلى السلطة القضائيةناظم: نؤكد أن الحكومة لا تسمح بمثل هذه الانتهاكات ولا يجوز لأي جهة أن تتحداها بقدراتهاناظم: الحكومة تتخذ الصبر والحكمة والاستناد إلى السلطة القضائية في معالجة الانتهاكاتناظم: رئيس الوزراء أوصى بأن تبتعد القوى السياسية عن زج الحكومة في مزايدات انتخابيةناظم: إصابات كورونا انخفضت في الأسبوعين الماضيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: السنة التي مرت على الحكومة لم تكن سهلة إطلاقاً) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: السنة التي مرت على الحكومة لم تكن سهلة إطلاقاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).