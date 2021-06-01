2021/06/01 | 19:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا في مصر محمد النادي، اليوم الثلاثاء، أن الفطر لم ولن يصبح وباء بأي حال من الأحوال.وأوضح النادي، أن “الفطر الأسود لا ينتقل من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن أسباب عدم انتشار الفطر الأسود في مصر مثل الهند المركز الخبري الوطني.

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