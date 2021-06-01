نائب يكشف أسباب رفض الإشراف الدولي على الانتخابات العراقية

2021/06/01 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن كتلة بدر كريم المحمداوي، اليوم الثلاثاء، عن أسباب رفض الإشراف الأممي على الانتخابات، مبيناً أن الرقابة الاممية والدولية على العملية الانتخابية المقبلة في العراق لا تمنع التزوير والتلاعب في النتائج.

وقال المحمداوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الرقابة الاممية والدولية على العملية الانتخابية المقبلة في العراق لا تمنع التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية، فدائما ما تكون هذه الرقابة شكلية، خصوصا هي لا تتدخل بشكل مفصل بالعملية الانتخابية، كون هذا الأمر ممنوع ومرفوض، فملف الانتخابات ملف سيادي لا٤ يمكن لأي جهة التدخل فيه".

وذكر ان "منع التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، من مهام الجهات الحكومية العراقية المختصة وعلى رأسها مفوضية الانتخابات، فهذا الأمر ليس من مهام أو صلاحيات المجتمع الدولي او الامم المتحدة".

وأضاف المحمداوي ان "هناك اطرافا سياسية عملت أن يكون خلال الفترة المقبلة اشراف دولي واممي على الانتخابات البرلمانية العراقية، وليس رقابة، لكن هذا الأمر تم رفضه كون هذا الشيء يمس في سيادة العراق وهو يفتح باب التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات، لحساب جهات معينة".

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