2021/06/01 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الدول الغربية تحاول تسييس موضوع مصدر فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ضرورة بحث هذه القضية في إطار منظمة الصحة العالمية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو، في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا): "إذا ثارت لدى أحد أسئلة إضافية (حول مصدر الفيروس)، فينبغي بحثها مع جميع الدول ضمن إطار منظمة الصحة العالمية.



ولا شك أن ثمة محاولات لتسييس الوضع الراهن، فهناك ما أسماه الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون بحرب اللقاحات.



لكنه - للأسف الشديد وعلى الرغم من الحقائق - وصف روسيا والصين بالعقلين المدبرين لهذه الحرب العالمية الجديدة المزعومة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف: الغرب يحاول تسييس موضوع مصدر فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لافروف: الغرب يحاول تسييس موضوع مصدر فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).