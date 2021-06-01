أمستردام تسمح لمزيد من الجماهير بحضور مباريات بطولة أوروبا

2021/06/01 | 19:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أكد الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه سيسمح لمزيد من الجماهير بالحضور في ملعب "يوهان كرويف" في أمستردام لمشاهدة مباريات في بطولة أوروبا بعدما رفع العدد إلى 16 ألف متفرج.وقال الاتحاد الهولندي في بيان، إنه "تقرر حضور ما يصل إلى ربع سعة استاد "يوهان كرويف"، لكن بناء على نتائج عدة دراسات وتقييم لوضع وباء كوفيد-19 في حزيران وتمت زيادة السعة إلى ثلث الملعب.وأضاف غيغس دي يونغ مدير بطولة أوروبا، "من الرائع أن يتحسن الوضع بالنسبة لوباء كورونا الذي يبدو الآن تحت السيطرة". يشار إلى أن أمستردام واحدة من 11 مدينة تستضيف البطولة التي تنطلق في 11 حزيران".

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