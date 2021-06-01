بالصور.. احتفال جماهيري كبير بمناسبة تاسيس الـ ا.و.ك في كركوك

2021/06/01 | 19:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيم احتفال جماهيري كبير اليوم الثلاثاء 1/6/2021 في مركز مدينة كركوك، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 46 لتاسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.

والقيت كلمة الاتحاد الوطني الكوردستاني من قبل العضو القيادي محمد عثمان، مؤكدا دعم الرئيسين المشتركين لخدمة كركوك، ومن ثم تم تنظيم حفل غنائي موسيقي في المدينة بهدذ المناسبة.

PUKmedia محمد احمد/كركوك

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