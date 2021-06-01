وقبل عرض الفيلم تم الوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء الطاهرة، ثم القى مخرج الفيلم هوراز محمد كلمة عن الفيلم.
ويبحث فيلم (الطلقة الاولى بعد صمت) عن قصة المفارز الاولى للاتحاد الوطني في شارزور واول نشاط فدائي لكوكبة من البيشمركة المناضلين.
قصة الفيلم مقتبسة من كتاب (مذكرت المناضل العتيد الراحل شيخ علي كشكول.
يذكر ان الفيلم من انتاج مكتب الفكر والتوعية للاتحاد الوطني بورد ارشيف وتاريخ الاتحاد الوطني الكوردستاني.
PUKmedia فينوس توفيق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرض فيلم "الطلقة الاولى بعد صمت" في السليمانية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرض فيلم "الطلقة الاولى بعد صمت" في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).