2021/06/01 | 19:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُرض الفيلم الكوردي (الطلقة الاولى بعد صمت) في قاعة سينما سالم بمدينة السليمانية اليوم الثلاثاء 1/6/2021، بمناسبة الذكرى السنوية لتاسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بحضور الرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي وسكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاج محمود.

وقبل عرض الفيلم تم الوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء الطاهرة، ثم القى مخرج الفيلم هوراز محمد كلمة عن الفيلم.

ويبحث فيلم (الطلقة الاولى بعد صمت) عن قصة المفارز الاولى للاتحاد الوطني في شارزور واول نشاط فدائي لكوكبة من البيشمركة المناضلين.

قصة الفيلم مقتبسة من كتاب (مذكرت المناضل العتيد الراحل شيخ علي كشكول.

يذكر ان الفيلم من انتاج مكتب الفكر والتوعية للاتحاد الوطني بورد ارشيف وتاريخ الاتحاد الوطني الكوردستاني.

PUKmedia فينوس توفيق

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