صحة الأنبار تنفي تسجيل وفيات بـ’الفطر الأسود’ في المحافظة

2021/06/01 | 19:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت دائرة صحة الانبار، الثلاثاء، تسجيل أي حالة اصابة بالفطر الاسود في المحافظة.

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وذكر بيان للدائرة، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 حزيران 2021)، أنها "تنفي خبرا تنقالته بعض الصفحات من على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده :(تسجيل حالة وفاة ثانية بمرض الفطر الاسود بمحافظة الانبار وتسجيل ثلاث حالات اشتباه اخرى بالمرض )".

وأكدت "لم يتم تسجيل اي حالة اصابة في المحافظة بالفطر الاسود، ونحن كدائرة صحة نؤكد على اخذ المعلومة من مصادرها الرسمية وهي اعلام دائرة صحة الانبار وان تداول مثل هكذا اخبار تثير الذعر بين صفوف المواطنين".

وشددت على "الالتزام التام بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ على ارواحكم من هذا المرض الخطير، وان الاسراع الى منافذ التلقيح المنتشرة في عموم اقضية المحافظة هو الحل الوحيد للخلاص من خطر هذا الفيروس اللعين".

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