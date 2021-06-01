غياب الدوليين يعقد مهمة الكبار في كأس العراق

2021/06/01 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقام مواجهات الدور ربع نهائي كأس العراق، يومي الخميس والجمعة المقبلين، بإقامة 4 مباريات، رغم مطالب الأندية التي تملك عددا كبيرا من اللاعبين بصفوف المنتخب بضرورة تأجيل البطولة.

بينما تصر لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي على استئناف المسابقة، لأن الوقت بات يداهمها وهناك 7 جولات من الدوري، وبالتالي عليهم الالتزام بإنهاء بطولة الكأس في موعدها.

(زاخو × القوة الجوية)

سيكون فريق زاخو في الرابع من الشهر الجاري أمام فرصة تاريخية لبلوغ نصف نهائي كأس العراق عندما يستضيف القوة الجوية بدون لاعبيه الدوليين والمباراة ستكون في ملعب زاخو، وبالتالي مثل هكذا فرص قد لا تتكرر.

وسيراهن عبد الوهاب أبو الهيل مدرب زاخو على المباراة، لأنه يدرك أن منافسات الدوري حسمت بالنسبة له كون الفريق سينهي موسمه في المناطق الدافئة، وبالتالي تبقى بطولة الكأس فرصة لإثبات قدراته للمنافسة على مقعد للبطولة العربية للأندية.

(الزوراء × الحدود)

الحدود الذي يعاني في الموسم الحالي ويقبع في المركز الأخير سيكون أمام مهمة كبيرة أمام الزوراء يوم الخميس المقبل، وظهر فريق الحدود في بطولة كأس العراق بمستوى مختلف على عكس ما هو عليه في الدوري.

الحدود سيواجه الزوراء الذي سيفقد عدد من لاعبيه لالتحاقهم بالمنتخب، وقد يكون ضرر الزوراء أقل نسبيا من الشرطة والقوة الجوية، لكنه بالأخير سيفقد عدد من نجومه، وتعد الفرصة مهمة لفريق الحدود لتحقيق فوز سينقله لنصف النهائي في سابقة تاريخية له.

(الشرطة × الميناء)

في مباراة هي الأكثر جدلا يستضيف ملعب الشعب لقاء الشرطة وضيفه القادم من البصرة فريق الميناء يوم الجمعة القادم.

الشرطة أكثر الفرق اعتراضا لأنه سيفتقد لخدمات 9 لاعبين بصفوف المنتخب، وهذا ما سيؤثر بشكل كبير على الفريق، وبالتالي الشرطة يضغط على المسابقات.

الميناء يتابع بهدوء ويعي جيدا أن قرار المسابقات سيصب في مصلحة فريقه، خصوصا وأن التطبيعية أعلنت قبل انطلاق بطولة الكأس أنها ستقام في أيام الفيفا، لكن الشرطة يبحث عن قرار استثنائي لارتباط عدد كبير من لاعبيه بالمنتخب.

(الكرخ × نفط البصرة)

المباراة التي لم تشهد جدل هي مباراة الكرخ وضيفه نفط البصرة يوم الخميس المقبل، لأن الفريقين لا يملكان أي لاعب في القائمة الدولية وسيلعبان بكامل صفوفهما.

قد يكون الكرخ صاحب أفضلية، لأن المباراة ستكون في أرضه، لكن المباراة من الأساس دون جماهير، ويسعى الفريقان لاستثمار الفرصة التاريخية لبلوغ نصف النهائي.

ومن ثم التخطيط لبلوغ النهائي في غياب اللاعبين الدولي، وبالتالي الحافز أيضا حاضر لدى الجميع على اعتبار أنها فرصة لمواجهة الفرق الكبيرة دون نجومهم الذين التحقوا بالمنتخب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غياب الدوليين يعقد مهمة الكبار في كأس العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غياب الدوليين يعقد مهمة الكبار في كأس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).