حرب “الدرونز” والوجود الأميركي في العراق

2021/06/01 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث مسؤولون عسكريون سابقون في الجيش الأميركي عن انقسام في الداخل الأميركي حول الانسحاب الكامل من العراق، في ظل تزايد الحديث عن قلق أميركي من هجمات بطائرات الدرونز.

ونقل المسؤولون كواليس ما يدور من حديث في البيت الأبيض حول التقارير الأخيرة، إذ قال أحد المسؤولين في تصريحات صحفية لمعهد كوينسي في واشنطن إن بعض الخيارات المطروحة لدى الإدارة الأميركية هو سحب كامل للقوات من العراق، بالمقابل استبعد مسؤول سابق في السي أي أيه فريضة الانسحاب التام، مقللا من خطورة التهديد قائلا: لا يبدو ان تلك التهديدات مزيدا من الضغوط للانسحاب من العراق.

وأشار المسؤولون إلى أن الإدارة الأميركية ستبحث مع الحكومة العراقية أخطار الطائرات المسيرة خلال الجولة المقبلة من الحوار الإستراتيجي بين البلدين.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تزايد المخاوف من شن فصائل عراقية موالية لإيران هجمات على أهداف أميركية باستخدام الطائرات المسيرة القادرة على التهرب من الأنظمة الدفاعية حول القواعد والمنشآت الأميركية بسبب تحليقها على ارتفاع منخفض للغاية، بحيث يتعذر على الأنظمة الدفاعية التقاطها.

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