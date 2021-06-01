الصحة العراقية: تسجيل30 وفاة و4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/06/01 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة ُ الصحة أحدث َ حصيلةٍ محلية للوفياتِ والاصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد.

الوزارة أعلنت في بيان ٍ تسجيلَ ثلاثين حالة ً وفاةٍ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ما يرفع حصيلة َ الوفيات الى ستة َ عشر الفا واربع مئة وخمس حالات، مشيرة في الوقت ذاته الى تسجيل ِ أربعةِ آلافٍ ومئة وسبعين إصابة، ليرتفع بذلك مجملُ عدد الإصابات الى مليون ٍ ومئتين وخمسة الاف إصابة، في حين أكد البيان تعافيَ أربعةِ آلافٍ وثلثمائة وثلاثة وارببعين من المصابين.

وأضاف البيان ان اثنين وعشرين الفا واربعمائة وثلاث وثلاثين شخصاً تلقوا اللقاحَ ليبلغ عددُ الحاصلين على التطعيم الى ست ِ مئةٍ وسبعة عشر الفا وثلثمائة وستين شخصا منذ بدء عمليات التطعيم.

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