مكافآت للمحالين على التقاعد في 2021

2021/06/01 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، أنها ستصرف مكافآت نهاية الخدمة للمحالين إلى التقاعد في العام الحالي 2021، على خمس وجبات، مشيرة إلى أن الأشهر القادمة ستشهد صرف الوجبة الأولى.

وقال وكيل رئيس هيأة التقاعد الوطنية حسام عبد الستار في تصريح للقناة العراقية الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، إن "مكافأة نهاية الخدمة التي هي قيمة الراتب الاخير للموظف لمدة سنة تمول من الخزينة العامة، وليس من صندوق التقاعد، وعند عدم إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 التزمنا بصرف 112 من تخصيصات موازنة 2019، ولأن عام 2020 شهد إحالة ثلاثة مواليد الى التقاعد، وهكذا حصل شيء من العجز، فقمنا بجدولة المكافآت وانتهى تسليم مكافآت الخدمة لكل المتقاعدين المحالين في عام 2020".

وأضاف عبد الستار، أننا "الان لدينا خمس وجبات للمحالين في العام الحالي 2021 وجدولنا الأموال وكل القيود مدققة الكترونياً، وسيتم صرف الوجبة الأولى في الأشهر القادمة"، منوهاً بأن "مكافآت نهاية الخدمة حق مضمون ومكتسب، لكن قلة التخصيصات بسبب الأزمة المالية في البلاد أخرت بعض الصرف".

وأشار إلى أن "قانون رقم 2 لسنة 2020 أضاف لنا مكافأة نهاية الخدمة للشهداء والجرحى والعسكريين وقوى الأمن الداخلي والحشد الشعبي، هذه ايضا تصرف على وجبات وتم صرف وجبة لجرحى وشهداء الداخلية والدفاع والحشد الشعبي، ومع الراتب القادم ستصرف الوجبة التي وردتنا من دائرة التقاعد العسكري ووزارة الداخلية وهيأة الحشد الشعبي مع راتب وجبة حزيران بالإضافة الى صرف الاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق".

وذكر عبد الستار أن "قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 ألزم هيأة التقاعد بصرف الاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق، بعد أن كانت الاجازات المتراكمة تصرف من دائرة الموظف، وكانت الاموال المخصصة ضمن الموازنة لا تغطي نسبة 5% من الاعداد لكن حصلت مناقلة بسيطة، وقامت الهيأة بالتدقيق وحصر المبالغ وسنصرف الوجبة الأولى بدءا من عريف صعودا، من المبلغ الذي تم تخصيصه لهذه الوجبة لأن التخصيصات التي وضعت لهذا البند قليلة جداً، مما اضطرنا للتجزئة، وأطمئن الاخوة الى أنها حق مكتسب وستكون على شكل وجبات، ترتبط بالوفرة المالية وسيوزع المبلغ المرصود بالتساوي، وحسب التخصيص ستكون المدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافآت للمحالين على التقاعد في 2021) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافآت للمحالين على التقاعد في 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).