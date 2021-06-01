بالصور.. احياء الذكرى السنوية الـ 46 لتاسيس الاتحاد الوطني في السليمانية

2021/06/01 | 19:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجريت اليوم الثلاثاء 1/6/2021 مراسم احياء الذكرى السنوية الـ 46 لتاسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في قاعة الفن بمدينة السليمانية، بحضور اعضاء وكوادر ومسؤولين في الاتحاد الوطني.

PUKmedia تصوير: دانا حمه غريب

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