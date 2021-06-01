أنقذت البشر من كورونا.. حقائق عن تقنية الحمض النووي الريبي

2021/06/01 | 20:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان لتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال أو " إم آر إن آيه" بالإنكليزية، الفضل الكبير في الوصول إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أقصى سرعة ممكنة.

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