امرأة تنقض على دب ضخم دفاعا عن كلابها (فيديو)

2021/06/01 | 20:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انتشرت لقطات بوسائل التواصل الاجتماعي تظهر دبًا بنيًا يتسلق سياج حديقة منزل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بينما ينبح عليه عدد من الكلاب الأليفة.

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ويظهر الفيديو كيف تركض صاحبة الكلاب بسرعة نحو الدب وتدفعه عن السياج ما يعطي الفرصة للكلاب الهرب بأمان.



ونشرت فتاة تدعى بريندا اللقطات التي نالت أكثر من 45 مليون مشاهدة على تيك توك.

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