2021/06/01 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة إحالة الفريق أحمد أبو رغيف من منصبه.وقال المصدر في تصريح تابعه “المركز الخبري الوطني” إنه “تم إشاعة موضوعين في بعض الكروبات، الأول إقالة الفريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر حكومي: لا صحة لإقالة أبو رغيف وسمكو المركز الخبري الوطني.

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