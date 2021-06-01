2021/06/01 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، أنها ستصرف مكافآت نهاية الخدمة للمحالين إلى التقاعد في العام الحالي 2021، على خمس وجبات، مشيرة إلى أن الأشهر القادمة ستشهد صرف الوجبة الأولى.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص على 5 وجبات..



صرف مكافآت المحالين للتقاعد المركز الخبري الوطني.

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