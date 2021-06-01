2021/06/01 | 20:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء يتصدر المرحلة الاولى لدوري الكرة للشباب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/01 | 20:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يتصدر المرحلة الاولى لدوري الكرة للشباب) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يتصدر المرحلة الاولى لدوري الكرة للشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).