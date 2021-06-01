نائب: نرفض الاشراف الاممي على الانتخابات لهذه الاسباب

2021/06/01 | 20:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضح النائب عن كتلة البرلمانية بدر كريم المحمداوي، اليوم الثلاثاء، أسباب رفض الإشراف الأممي على الانتخابات.

وقال المحمداوي، في تصريح صحفي، ان “الرقابة الاممية والدولية على العملية الانتخابية المقبلة في العراق لا تمنع التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية، فدائما ما تكون هذه الرقابة شكلية، خصوصا هي لا تتدخل بشكل مفصل بالعملية الانتخابية، كون هذا الأمر ممنوع ومرفوض، فملف الانتخابات ملف سيادي لا يمكن لأي جهة التدخل فيه”.

واضاف المحمداوي، ان “منع التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، من مهام الجهات الحكومية العراقية المختصة وعلى رأسها مفوضية الانتخابات، فهذا الأمر ليس من مهام أو صلاحيات المجتمع الدولي او الامم المتحدة”.

واكد ان “هناك اطرافا سياسية عملت أن يكون خلال الفترة المقبلة اشراف دولي واممي على الانتخابات البرلمانية العراقية، وليس رقابة، لكن هذا الأمر تم رفضه كون هذا الشيء يمس في سيادة العراق وهو يفتح باب التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات، لحساب جهات معينة”.

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