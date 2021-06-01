العامري: ماذا لو قام الحشد باعتقال ضابط في الجيش العراقي؟

2021/06/01 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ان عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح كانت خطأ، كما ان ردة فعل فصائل الحشد كان خطأ أيضا متسائلا بالقول ماذا ستكون ردة الفعل اذا قام الحشد باعتقال ضابط في الجيش العراقي.

وقال العامري في تصريحات صحفية ان الحشد لا يرغب بان يكون جزءا من الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة، مشيراً الى وجود رغبة في تحالف الفتح لصياغة علاقات متوازنة مع ايران والسعودية.



وأضاف زعيم تحالف الفتح انه ابلغ الكاظمي بأهمية خروج القوات الاجنبية من العراق، وكذلك اعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة.

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