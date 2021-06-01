مسرور بارزاني ونصار الربيعي يؤكدان ضرورة التمهيد لانتخابات حرة ونزيهة

2021/06/01 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد كل من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي اكدا اهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن حقوق ورغبات الأطراف كافة.

كما بحث اللقاء العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأهمية حل المشاكل العالقة بين الطرفين على أساس الدستور واحترام مبادئ التوازن والمشاركة الحقيقية في الإدارة وصنع القرار في إطار عراق اتحادي وديمقراطي.

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