سواريز ينهال بالمديح على أجويرو

2021/06/01 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي وبرشلونة السابق، سعادته بانتقال الأرجنتيني سيرجيو أجويرو إلى كامب نو.

ورحل سواريز عن برشلونة في الصيف الماضي، بعد 6 أعوام مليئة بالنجاحات، بينما انضم أجويرو هذا الصيف، على أمل أن يعوض رحيل المهاجم الأوروجوياني.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “سعيد بتوقيع كون أجويرو لبرشلونة، صداقته الكبيرة مع ميسي ستجعله يحتفل بمشاركة ليو في غرفة الملابس مع واحد من أفضل الزملاء في اللعبة”.

وأضاف: “يتمتع كون (أجويرو) بتاريخ طويل على المستوى العالمي، وحيثما لعب، يترك بصمة مهمة”.

وختم: “اللعب الآن مع أفضل لاعب في العالم (ميسي)، سيكون ميزة إضافية بالنسبة له، إنهم أصدقاء جدًا.



لقد قابلت أجويرو في حفل شواء مع ميسي، وأنا سعيد من أجله، وكذلك لبرشلونة، لأنه لاعب رائع”.

جدير بالذكر أن سواريز قاد أتلتيكو مدريد للتتويج بلقب الليجا، في أول مواسمه مع الروخيبلانكوس.

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