2021/06/01 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن نادي ريال مدريد رسميا، اليوم الثلاثاء، تعيين كارلو أنشيلوتي مدربا للفريق خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.وقال ريال مدريد في بيانه، إن ”أنشيلوتي سيكون المدرب الجديد للفريق الأول للمواسم الثلاثة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميًا ..



كارلو أنشيلوتي يُلبي نداء ريال مدريد! المركز الخبري الوطني.

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