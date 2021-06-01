توجه من الصحة بشأن الفطر الاسود في ذي قار

2021/06/01 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الصحة النيابية، اليوم الثلاثاء، أن حالات مرض الفطر الأسود غير مؤكدة علمياً، فيما أشارت إلى أن الفطر الأسود غير معد ويصيب حالات نادرة جدا.وقال عضو اللجنة، جواد الموسوي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاصابات بالفطر الاسود التي تم الاعلان عنها في دائرة صحة ذي قار هي اصابة واحدة ولا يوجد أكثر من حالة"، موضحا أن "هذه الحالات غير مؤكدة علميا حتى اللحظة".وأضاف، أن "لجنة الصحة والبيئة النيابية تواصلت مع الوزارة وتم الاتفاق على ارسال أكثر من لجنة صحية الى دائرة صحة ذي قار لإجراء الفحوصات وتشخيص الموضوع بشكل مهني وعلمي وطبي"، مؤكدا أنه "سيتم الاعلان عن النتائج الطبية للإصابات المشكوك بها في ذي قار خلال 24 ساعة".وأوضح أن "الفطر الأسود من الفطريات النادرة جدا الموجود في الاسمدة والاتربة وفي المناطق الزراعية والريفية ويصيب المرضى الذين يعانون من نقص حاد في المناعة، مشيرا الى أن "الرعب من الموضوع لهذه الدرجة غير مبرر وهو تحت السيطرة وستتم السيطرة عليه من قبل الوزارة".وأكد أن "الفطر الأسود مرض غير معد ونادر ويصيب حالات نادرة جدا للأشخاص المصابين بانخفاض المناعة والكورونا، لافتا الى أن "الحالات مشكوك بها في ذي قار ولكن غير مثبتة بالتحاليل وارسلنا فرقا وغدا سيعلن عن الاصابة إن كانت الفطر الاسود أو غيرها من الاصابات".

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