2021/06/01 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعقد لثلاثة مواسم خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.

وجاء في بيان النادي الملكي: "يعلن نادي ريال مدريد أن كارلو أنشيلوتي سيكون المدرب الجديد للفريق الأول للمواسم الثلاثة المقبلة.



وسيقام حفل توقيع البروتوكول غدا مع الرئيس فلورنتينو بيريز وبعدها سيتحدث أنشيلوتي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عن بعد".

وعمل أنشيلوتي مدربا لريال مدريد في الفترة من 2013 حتى 2015، ونجح في قيادة الفريق نحو أحد أهم ألقابه وهو دوري أبطال أوروبا "العاشرة"، بالإضافة لبطولات كأس الملك وكأس السوبر وكأس العالم للأندية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يعلن تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يعلن تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).