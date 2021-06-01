الدفاع تنشر اسماء لشهداء عثر على رفاتهم

2021/06/01 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

الدفاع تدعو ذوي الشهداء المدرجة اسمائهم ادناه للمراجعة تدعو وزارة الدفاع - مديرية حقوق الإنسان ذوي الشهداء معلومي الهوية الذين تم استخراج رفاتهم خلال عمليات البحث المشترك مع الجانب الإيراني وعمليات التبادل مع الجانبيين الكويتي والإيراني ، مراجعة شعبة استلام وتسليم الشهداء في البصرة - الزبير لاستلام رفاتهم، ولمزيد من المعلومات حول الموضوع أعلاه بالإمكان الاتصال على مديرية حقوق الإنسان من خلال خطها الساخن( ٠٧٩٠١٩٤٥٤٧٦) أو من خلال الرقم الخاص بشعبة استلام وتسليم الشهداء ( ٠٧٨١٥٥١٠٢١٨) .

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