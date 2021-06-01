2021/06/01 | 20:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التخطيط تعلن عن شمول 8 محافظات جديدة بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 20:26

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