2021/06/01 | 20:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت لجنة الصحة النيابية، اليوم الثلاثاء، أن حالات مرض الفطر الأسود غير مؤكدة علمياً، فيما أشارت إلى أن الفطر الأسود غير معد ويصيب حالات نادرة جدا.وقال عضو اللجنة، جواد الموسوي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارسال وفد طبي الى ذي قار لتشخيص مرض الفطر الاسود بشكل مهني المركز الخبري الوطني.

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