مباشر من السليمانية.. احتفالية اليوم العالمي للطفل بإطلاق آلاف البالونات والهدايا

2021/06/01 | 20:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تحتفل مدينة السليمانية بمناسبة اليوم العالمي للطفل بإطلاق آلاف البالونات والهدايا، وبحضور ملفت من العوائل واطفالهم.

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وكانت إدارة "فاملي مول" قد قررت إطلاق 10 آلاف بالونة من قمة المول تحتوي هذه البالونات على هدايا مجانية لجميع الاطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

وقد شهدت الاحتفالية حضورا كبير وملفتا، حيث أن المئات تجمعوا مع اطفالهم ومن مختلف المناطق.

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