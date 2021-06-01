الصحة النيابية: إرسال وفد طبي إلى ذي قار لتحديد مرض الفطر الأسود بشكل مهني

2021/06/01 | 20:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة الصحة النيابية، اليوم الثلاثاء، أن حالات مرض الفطر الأسود غير مؤكدة علمياً، فيما أشارت إلى أن الفطر الأسود غير معد ويصيب حالات نادرة جدا.وقال عضو اللجنة، جواد الموسوي للوكالة الرسمية: إن “الاصابات بالفطر الاسود التي تم الاعلان عنها في دائرة صحة ذي قار هي اصابة واحدة ولا يوجد أكثر من حالة”، […]

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