2021/06/01 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شمول 8 محافظات عراقية بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمول 8 محافظات عراقية بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمول 8 محافظات عراقية بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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