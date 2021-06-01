تعرف على الفطر الاسود وطرق الوقاية منه

2021/06/01 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قال استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث المصري الأسبق، هاني الناظر، أن انتشار "الفطر الأسود" لا يدعو للقلق والخوف والتوتر.

واضاف ان: "الفطر الأسود يسمى (Mucormycosis)، وهو ينمو في التربة الرطبة وعلى ثمار الفاكهة والخضراوات المتحللة ومعروف منذ زمان للعلماء والأطباء خاصة أطباء الجلدية والصدرية، ويصيب أحيانا بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة مثل الإيدز أو مرضى السكر غير المنضبط أو من يتناولون أدوية قوية مثبطة للمناعة أو الكورتيزون بكميات عالية أو المضادات الحيوية ولفترات طويلة".

وأضاف: "الإصابة بالفطر الأسود نادرة الحدوث وفي الآونة الأخيرة أصاب العفن الأسود عددا قليلا من مرضى كورونا في الهند، ولا زال العلماء هناك يبحثون عن السبب، هل هو بسبب الأدوية التي يتناولها المريض أم بسبب ضعف مناعته".

وتابع: "المرض قد يصيب الجلد بعد التعرض لخدوش أو جروح ويظهر على هيئة حبوب وبثور وقرح يصاحبها لون أسود، وقد يصيب الأغشية المخاطية للأنف مع تكون لون أسود، وقد يصيب الجيوب الأنفية ويسبب تورم الوجه والتهابه، وتكون لون داكن، وقد يصيب العين ويسبب التهابات شديدة وتكون لون أسود أيضا، وقد يصيب الفم تاركا لونا أسودا، وقد يصيب القصبة الهوائية والرئتين مع سعال شديد مؤلم قد يصل للأوعية الدموية".

وكشف الناظر، أن "الفطر الأسود، يتم علاجه بدواء (Amphotercin B) تحت إشراف طبي من خلال حقنه عن طريق الوريد مدة من 4 إلى 6 أسابيع".

وافاد ان "هناك عدة نقاط باتباعها من الممكن الوقاية من الفطر الاسود وهي:

１- ينصح بتهوية المنزل جيدا كل يوم.

２- لا تجعل أثاث منزلك رطبا، حاول تجفيف المكان مع الوقت.

３- ينصح بعقيم العناية المركزة في المستشفيات جيدا، خصوصا اجهزة التنفس.

４- ينصح بعدم الإفراط في تناول مضادات حيوية تحتوي هلى الكورتيزون.

５- ينصح بممارسة الرياضه، لان قله الحركة تزيد من نشاط ذلك المرض".

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