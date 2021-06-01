2021/06/01 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعدون جابر يستذكر عمله في التربية بغداد – جاسم حيدر استقبل وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي بمكتبه المطرب الكبير سعدون جابر واستذكر سنوات العمل التي قضاها جابر في وزارة التربية والتدريس ،عندما كان عمل جابر معلماً في مجال التربية والتعليم لسنوات طويلة منذ عام 1968 الى عام 2003، حيث تم تعينه في تربية […]

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