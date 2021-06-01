2021/06/01 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوساط الفنية تنعى السنفور بغداد – ياسين ياس نعت نقابة الفنانين العراقيين الممثل فائز السنفور الذي غيبه الموت الاثنين بعد تدهور حالته الصحية، كما نعته دائرة السينما والمسرح متمثلة بمديرها العام احمد حسن موسى وملاكاتها كافة رحيل الفنان فائز جاسم هليل الشهير فنيا بـ(فائز سنفور).وكان الراحل قد تعرض مؤخرا لحادث نقل على اثره الى […]

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