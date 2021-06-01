2021/06/01 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن حسني في الذكرى الأولى لرحيله المسرح العسكري يعطّل المشوار والنجاح يأتي مع جيل الشباب القاهرة – الزمان مرت الاحد الماضي الذكرى الاولى لرحيل الفنان المصري حسن حسني بعد مسيرة فنية ضمت العديد من الادوار المتميزة.وفي موضوعنا هذا نتعرف على ابرز محطات حياته وفقا لتقرير اعده موقع الفن الذي يشير الى ان (حسني ولد […]

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