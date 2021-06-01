2021/06/01 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضاف رفض المحكمة الإسبانية للدعوى القضائية المرفوعة ضد زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، عقبة أخرى أمام تسوية الأزمة الدبلوماسية بين مدريد والرباط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد القرار الإسباني بشأن إبراهيم غالي.. مرحلة توتر جديدة بين الرباط ومدريد ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد القرار الإسباني بشأن إبراهيم غالي.. مرحلة توتر جديدة بين الرباط ومدريد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).