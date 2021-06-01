القانونية النيابية تكشف مصير قانون مجالس المحافظات

2021/06/01 | 21:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سليم همزة، اليوم الثلاثاء، مصير مشروع قانون مجالس المحافظات.

وقال همزة في تصريح صحفي،ان “قانون مجالس المحافظات يجب حسمه خلال الدورة الحالية ليكون جاهزا متوقعا ان يشهد تغيرات كبيرة في فقراته قياسا بالقانون القديم”، مبينا انه “في حال تاجيل الانتخابات المزمع اجراءها في تشرين الاول القادم نتوقع ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات مع النيابية في موعد واحد”.

واضاف همزة، ان “ظروف العراق الحالية غير ملائمة لاجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الاول القادم لاسباب تتعلق بالامن والصحة والاقتصاد بالاضافة الى الازمات السياسية”، لافتا الى ان “الاسابيع القادم ربما ستظهر تحركات حيال قانون مجالس المحافظات من اجل اعداد بنوده وفقراته”.

وكانت المحكمة الاتحادية اقرت قبل اسابيع بدستورية بقاء مجالس المحافظات وان عودة اعضاءها تتم من خلال دورة انتخابية جديدة”

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