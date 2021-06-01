2021/06/01 | 21:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري قتل 8 أشخاص على الأقل جراء تفجيرين استهدفا، اليوم الثلاثاء، حافلتي ركاب في العاصمة الأفغانية كابل.ونقلت قناة محلية عن مصدر أمني أفغاني، أن “تفجيرين متتاليين هزا حافلتين بالقرب من مسجد أهل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرب مسجد..



قتلى وجرحى بتفجيرين في كابل المركز الخبري الوطني.

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