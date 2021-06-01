لوريس: لا يمكن الاعتماد على بنزيما فقط

2021/06/01 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

حذر هوجو لوريس، قائد فرنسا، من أن منتخب بلاده لا يمكنه الاعتماد فقط على العائد كريم بنزيما، إذا أراد أن يتوج بلقب بطولة أوروبا لكرة القدم، بعد ثلاث سنوات من الفوز بكأس العالم.

وانضم بنزيما مهاجم ريال مدريد بشكل مفاجئ إلى تشكيلة فرنسا في بطولة أوروبا 2020، بعد استبعاده خلال 5 سنوات.

ورغم اعتبار بنزيما من أفضل مهاجمي العالم، يتعين على فرنسا، الحفاظ على التوازن عند مواجهة ويلز في لقاء ودي في نيس غدا الأربعاء.

وأبلغ الحارس لوريس، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء "يجب أن يتأقلم الجميع، ويجب أن يبذل الجميع أقصى جهد وليس لاعبا واحدا فقط".

واتفق معه ديشامب الذي قد يعتمد على بنزيما وأنطوان جريزمان وكيليان مبابي في الخط الأمامي.

وأضاف المدرب "الأداء يعتمد على ما يقدمه الجميع..



لاعبو الوسط والأظهرة، ولا أريد فصل ثلاثي الهجوم عن بقية الفريق".

وتنافس فرنسا بالمجموعة السادسة بجانب ألمانيا والبرتغال حاملة اللقب والمجر.

وأوضح حارس توتنهام "منتخب ويلز يتمتع بقوة بدنية، ويبذل اللاعبون جهدا زائدا مع المنتخب الوطني".

وأتم "إنه خطير في الضربات الثابتة ويتحلى بالتوازن، يجب أن نلعب بنسق مرتفع اذا أردنا تفادي مفاجأة سيئة".

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