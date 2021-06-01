المفوضية ترد على وزير الدفاع حول احتمالية التزوير في الانتخابات

2021/06/01 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علقت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، على تصريحات وزير الدفاع جمعة عناد بشأن احتمالية ممارسة مدراء المفوضية للتزوير بسبب الضغوطات والتهديد.

وقالت مساعدة المتحدث باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "المفوضية تستنكر تصريحات وزير الدفاع التي تحدث فيها عن احتمالية التزوير من قبل مدراء المفوضية بسبب التهديدات"، مشيرة إلى أن "هذا الكلام يمثل رأيه الشخصي ولا يمثل الواقع".

وأضافت، أنه "في الوقت الذي تستنفر فيه المفوضية كافة جهودها وطاقاتها لإنجاح عملية الإنتخابات وإجرائها في موعده المحدد، وبدل أن نتلقى المؤازرة والدعم تخرج مثل هذه التصريحات المحبطة".

وتابعت نبراس ان "المفوضية تواجه صعوبات كثيرة ولكنها مصرة على الاستمرار بالعمل وتواصل خطواتها وتحضيراتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وصرح وزير الدفاع جمعة عناد في وقت سابق ان، مدراء مفوضية الانتخابات قد يمارسون التزوير نتيجة التهديد والضغوطات.

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