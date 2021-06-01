الجيش الأميركي: سلمنا ست قواعد للقوات الأفغانية

2021/06/01 | 21:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القيادة المركزية الأميركية، الثلاثاء، إن ست قواعد عسكرية سلمت للحكومة الأفغانية ضمن عمليات مغادرة القوات الأميركية لأفغانستان، منذ بداية عمليات الانسحاب من البلاد.

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