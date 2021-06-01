التخطيط تؤكد شمول 8 محافظات جديدة بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية

2021/06/01 | 21:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، انطلاق عمليات "التحشيد الاجتماعي" في 8 محافظات ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

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وقالت مدير الصندوق التابع لوزارة التخطيط، نجلاء علي مراد، في بيان، تلقى "ناس"، نسخة منه، (1 حزيران 2021)، إن "شمول المحافظات الجديدة بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، جاءت بناء على توجيهات وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الذي وجه بضرورة شمول جميع المحافظات بمشاريع الصندوق، وفقا لمعياري نسبة الفقر المتعدد الابعاد وعدد السكان".

وأضافت مراد، أن "الوزير وجه أيضا بشمول محافظات (البصرة، وواسط، وكربلاء، والنجف، وديالى، وكركوك، وأربيل) بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية في مطلع النصف الثاني من هذا العام".

ولفتت إلى أن "المحافظات الجديدة التي تم شمولها هي 8 محافظات، وضمن مجموعتين، تشمل المجموعة الاولى محافظات (الانبار، وذي قار، والديوانية، ونينوى) التي يجري إعداد كشوفات للمشاريع التي تم اختيارها من سكان القرى المشمولة فيها بالتنسيق مع الحكومات المحلية".

وأشارت إلى أن "المجموعة الثانية تشمل محافظات (ميسان، وبابل، وبغداد، والسليمانية)، اضافة الى شمول قرى جديدة في محافظات (المثنى وصلاح الدين ودهوك) التي سبق وأن شُملت في المرحلة الاولى من مشاريع الصندوق"، موضحةً أن "فرقاً ميدانية جرى تشكيلها في المحافظات المشمولة، مؤلفة من دوائر التخطيط والاحصاء التابعة لوزارة التخطيط في كل محافظة".

وأكدت، أن "تلك الفرق، باشرت بزياراتها الميدانية الى القرى التي تم اختيارها، اعتبارا من يوم الاول من حزيران، والتقت بالسكان المحليين، وشهدت تلك اللقاءات، تقديم شرح تفصيلي عن مهام الصندوق وآلية اختيار المشاريع، ودور ابناء القرية في اختيار المشروع".

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