مجلس الوزراء يحسم نسبة دوام الموظفين

2021/06/01 | 21:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على استمرار نسبة دوام الموظفين في الدوائر الحكومية بنسبة 50 بالمئة.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، 1 حزيران/يوينو، أنّ "مجلس الوزراء صوت على إبقاء دوام الموظفين على ما هو عليه الآن".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، في 12 آيار/مايو، إلغاء حظر التجوال الشامل الذي فرض بموجب توجيه سابق، مع إبقاء الإغلاق الجزئي.

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