صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 405 المسجلة اليوم بكورونا

2021/06/01 | 21:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 311اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 405الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 405 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:-

311 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع بغداد جديدة 19 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع النهروان 27 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الاستقلال 17حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع البلديات الثاني 64 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الشعب 59حالات من خلال الرصد الوبائيقطاع البلديات الاول 77 من خلال الرصد الوبائيقطاع الاعظمية 21 حالة شفاء من خلال الرصد الوبائيقطاع الصدر 12 حالة شفاء من خلال الرصد الوبائي94 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية11حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها4 حالات في منطقة بغداد الجديدة5 حالات في النهروان5 حالات في الزعفرانية6حالات في منطقة الاعظمية15حالة في منطقة البلديات7 حالات في منطقة الشعب4حالات في منطقة الزوية4 حالات في منطقة الضباط6حالات في منطقة الحسينية5 حالات في منطقة الامين4 حالات في شارع فلسطين4 حالات في منطقة المستنصرية4حالات في منطقة العبيديوحالتين في كل من المناطق التالية / الدورة / حي المثنى / اليرموك / حي اكد / المدائن .واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 164282توفي منهم 1718 للاسف فيما اكتسب الشفاء 157333 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5231”.

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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