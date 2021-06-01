2021/06/01 | 22:15 - المصدر: السومرية نيوز

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الإعلام الأمني تعلن الإطاحة بأبرز "الارهابيات" الداعمات للخلايا النائمة في الموصل

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