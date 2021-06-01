البنتاغون يؤكد سحب ثلث قواته من أفغانستان

2021/06/01 | 22:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) عن إتمام سحب ما لا يقل عن ثلث القوات الأمريكية من أفغانستان.

وجاء في بيان للقيادة، اليوم الثلاثاء، أنه حسب تقديراتها تم إكمال ما بين 30 و44% من عملية الانسحاب.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمريكية سحبت نحو 300 طائرة شحن محملة بمختلف المواد.



وتم تسليم نحو 13 ألف قطعة معدات لوكالة الإمداد والدعم المادي.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين قد صرح بأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يجري مع استباق الجدول المقرر.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تسحب قواتها من أفغانستان تنفيذا للاتفاق مع حركة “طالبان” الذي تم التوصل إليه في فبراير 2020.



وتخطط واشنطن لسحب قواتها من البلاد بحلول 11 سبتمبر المقبل.

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