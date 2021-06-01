الخزعلي لحكومة الكاظمي: تكنون العداء للحشد الشعبي

2021/06/01 | 22:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، انتقاداً شديداً لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مؤكدا أنه وحكومته يكنون العداء للحشد الشعبي.وقال الخزعلي في لقاء متلفز، “رفضنا عملية اعتقال قائد عمليات الأنبار وكربلاء في الحشد الشعبي قاسم مصلح، لمخالفتها السياقات القانونية”.وأضاف “كان الاتهام في البداية موجه ضد علي مصلح (شقيق […]

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