2021/06/01 | 22:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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محافظ ذي قار: الكاظمي يكلف الفريق سعد حربية بقيادة عمليات سومر » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 22:26

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