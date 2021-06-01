البيت الأبيض: الهجوم على شركة جي بي إس للحوم قد يكون مصدره روسيا

2021/06/01 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض الأميركي الثلاثاء، إن شركة "جي بي أس" البرازيلية، أبلغت حكومة الولايات المتحدة بأن الهجوم الإلكتروني الذي عطل إنتاج اللحوم في أميركا الشمالية، وأستراليا، مصدره منظمة إجرامية مقرها على الأرجح في روسيا.

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